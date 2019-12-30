Депутат призвал расследовать авиаудары США по Сирии и Ираку

Член думской комиссии по обороне Юрий Швыткин назвал авиаудары США по объектам в Сирии и Ираке вопиющими. Он побеседовал на эту тему с iReactor.

Напомним, что американские военные при помощи беспилотников атаковали позиции движения «Хезболла» в арабских республиках без предупреждения. Удары были направлены против пяти объектов, среди которых склады с вооружением и командные центры. В итоге погибли 25 человек, еще более полусотни получили ранения.

«На мой взгляд, это очередной вопиющий факт агрессии в отношении двух суверенных государств — Сирии и Ирака», — отреагировал парламентарий.

Он призвал расследовать удары в Совете Безопасности ООН. Подобные случаи должны получить соответствующий ответ, подчеркнул Швыткин. По его словам, здесь нужно прибегнуть к санкционным мерам.

«Американцы должны понимать, что Ирак и Сирия также имеют место в ООН. И ООН не должна быть профанацией, она должна принимать соответствующие меры к тем государствам, которые нарушают нормы международного права», — указал депутат.

Нарушение американцев он назвал грубым и сравнил его с «преступлением военного характера» в отношении Сирии и Ирака.