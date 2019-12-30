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13:23   30 Декабря 2019
Россия

Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться с 2023–2024 года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 30 декабря.

«Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023–2024 год», — заявил он.

По его словам, первые коммерческие поставки начнутся в 2021 году. Он также отметил, что среди государств-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.

МС-21 — это российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, рассчитанный на полеты, расстояние которых составляет порядка шести тысяч километров. Он был создан в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мантуров

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