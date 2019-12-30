Турция готовится перекинуть в Ливию новую партию сирийских боевиков

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) следит за переправкой сирийских боевиков через Турцию в Ливию. По данным организации, число наемников, которые находятся в турецких лагерях для прохождения подготовки, достигает минимум 1600 человек.

Отмечается, что ранее боевики состояли в протурецких группировках «Лива Султан Мурад», «Лива Сулейман Шах», «Лива аль-Мутасим». Они были перевезены из района Африн после прохождения формальных процедур.

Процесс набора боевиков для отправки в Ливию продолжается, несмотря на внимание СМИ и политиков. Накануне SOHR сообщила, что число бойцов, прибывших Триполи, достигло 300.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Турция перебрасывает сирийских боевиков через тунисский аэропорт. Террористы принадлежат к запрещенным на территории РФ группировкам «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Из аэропорта боевики прибывают в города Мисурата, Митига и Зувара, захваченные так называемым ПНС Ливии.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь террористам ПНС Ливии, доставляя технику и вооружение кораблями. Анкара не впервые нарушает эмбарго на поставки оружия, принятое ООН.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Так называемое ПНС Ливии захватило северо-запад страны, а также столицу — Триполи.

ЛНА с 2014 года проводит в Ливии антитеррористическую операцию «Аль-Карама» под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Операция направлена на уничтожение боевиков.