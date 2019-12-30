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13:00   30 Декабря 2019
Весь мир

Армия Сирии продолжит освобождать Идлиб

Армия Сирии продолжит освобождать Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) заявила о продолжении операции по освобождению провинции Идлиб от террористов. Соответствующее сообщение опубликовали в Twitter 30 декабря.

27 декабря стало известно, что бойцы САА очистили населенные пункты южной части Идлиба от боевиков. В частности, они взяли под контроль Сурман, оккупированный членами «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в России).

Спустя два дня правительственные силы вошли в Аль-Хальбу, служившей «Ан-Нусре»* форпостом. Поселок, находящийся на юго-востоке провинции, также освободили от террористов.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #саа

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