Путин направил новогоднее поздравление генсеку ООН

Российский лидер Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, главу ФИФА Джанни Инфантино, а также других руководителей международных организаций.

Новый год к нам мчится на всех парах! ???????????? Каждый год «Путешествие в Рождество» дарит нам все самое яркое, вкусное и заряжает хорошим настроением на год вперед. Все о главном фестивале столицы – в нашем спецпроекте: https://t.co/PrnUcvbgiF#фестиваль #НовыйГод #MosRu pic.twitter.com/f9seKuPeUM — Москва (@moscow) 13 декабря 2019 г.

Новогоднее поздравление от президента РФ также передали главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, почетному лидеру Международного олимпийского комитета Жаку Рогге и почетному члену МОК Жан-Клоду Килли.