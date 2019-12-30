Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Владимир Путин поздравил Башара Асада с Новым годом

Владимир Путин поздравил Башара Асада с Новым годом
Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

 Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате
Турция готовится перекинуть в Ливию новую партию сирийских боевиков

Турция готовится перекинуть в Ливию новую партию сирийских боевиков

 Путин, поздравляя Эрдогана с Новым годом, отметил успех российско-турецких проектов

Путин, поздравляя Эрдогана с Новым годом, отметил успех российско-турецких проектов
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж

Владимир Путин поздравил Башара Асада с Новым годом

Владимир Путин поздравил Башара Асада с Новым годом
Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

 Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате
Турция готовится перекинуть в Ливию новую партию сирийских боевиков

Турция готовится перекинуть в Ливию новую партию сирийских боевиков

 Путин, поздравляя Эрдогана с Новым годом, отметил успех российско-турецких проектов

Путин, поздравляя Эрдогана с Новым годом, отметил успех российско-турецких проектов
13:15   30 Декабря 2019
Россия

Путин направил новогоднее поздравление генсеку ООН

Путин направил новогоднее поздравление генсеку ООН

Российский лидер Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, главу ФИФА Джанни Инфантино, а также других руководителей международных организаций.

Новогоднее поздравление от президента РФ также передали главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, почетному лидеру Международного олимпийского комитета Жаку Рогге и почетному члену МОК Жан-Клоду Килли.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#путин #общество #новый год #генсек оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...