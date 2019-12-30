Боевая готовность объявлена на границе Туниса и Ливии, куда Турция перебросила боевиков

На границе Ливии и Туниса объявлена боевая готовность, сообщается на странице официального аккаунта 82 пехотного батальона в социальной сети Facebook. Турция перебросила к границе сирийских боевиков для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает Федеральное агентство новостей.

Турция перебрасывает сирийских боевиков через тунисский аэропорт, заявил ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари. Террористы принадлежат к запрещенным на территории РФ группировкам «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра»*. Из аэропорта боевики прибывают в города Мисурата, Митиге и Зуваре, захваченные ПНС Ливии.

Из Стамбула 27 декабря прибыло два самолета на захваченную ПНС Ливии территорию, сообщает Федеральное агентство новостей. Сирийские террористы из числа группировок «Сукур аш-Шам», «Дивизия султан Мурад» и «Фейлак аш-Шам» были направлены в столицу Ливии – Триполи.

Помимо поставок боевиков по воздуху, Турция также оказывает помощь ПНС Ливии, доставляя военную технику и вооружение по воде. Боеприпасы и вооружение поставляются в обход оружейного эмбарго ООН, а боевики и турецкие инструктора из Идлиба укрепляют и наращивают мощь «вооруженных сил» ПНС Ливии.

Ливийская национальная армия с 2014 года проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама» под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Операция направлена на уничтожение боевиков, которые захватили ливийские земли после революции 2011 года. Так называемое Правительство национального согласия Ливии захватило столицу – Триполи – и незаконно удерживает контроль над городом.

*«Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные в РФ