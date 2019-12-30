Поезда двух МЦД будут работать в новогоднюю ночь и Рождество

Поезда двух Московских центральных диаметров (МЦД) будут работать в новогоднюю ночь и Рождество, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января МЦД будут работать по увеличенному графику, чтобы пассажиры смогли добраться домой после встречи праздников, передает «Интерфакс».

В частности, из Лобни последний поезд отправится в 3:18, в Одинцово он прибудет в 4:46. Из Одинцово в Лобню он отправится в 3:18, на место прибудет в 4:38.

Из Нахабино последний поезд отправится в 1:50, в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится из Подольска в 1:51, 7 января — в 1:55, уточнили в МЖД.