Зарубежные авиакомпании получат самолеты МС-21 в 2023-2024 годах
Первые коммерческие поставки начнутся в 2021 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, поставлять российские самолеты МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья начнут в 2023–2024 годах.
«Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023–2024 год», — объяснил глава Минпромторга РФ.
Среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.
Сегодня подведем итоги года с Марией Бондаревой на телеканале @vesti_news. Смотрите в эфире с 12:30! pic.twitter.com/n6TIklKmiH— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 30 декабря 2019 г.