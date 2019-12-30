Зарубежные авиакомпании получат самолеты МС-21 в 2023-2024 годах

Первые коммерческие поставки начнутся в 2021 году​​​. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, поставлять российские самолеты МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья начнут в 2023–2024 годах.

«Конечно же, мы начнем поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023–2024 год», — объяснил глава Минпромторга РФ.

Среди стран-заказчиков из дальнего зарубежья есть страны Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.