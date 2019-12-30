Путин, поздравляя Эрдогана с Новым годом, отметил успех российско-турецких проектов

Президент России Владимир Путин поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с Новым годом и подчеркнул, что Москва и Анкара добились значительных успехов в энергетике, в деле борьбы с терроризмом в Сирии и в военно-техническом сотрудничестве.

Текст поздравительной телеграммы российского лидера президенту Турции опубликован на сайте Кремля.

«В поздравлении с Новым, 2020 годом в адрес президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Владимирович Путин констатировал, что России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов – в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей, Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране», - говорится в сообщении Кремля.

Отдельно российский лидер отметил, что в 2020 году Россия и Турция будут отмечать столетнюю годовщину установления дипломатических отношений. По словам Владимира Путина, он не сомневается в том, что наши страны отметят эту знаменательную дату новыми достижениями в развитии двусторонних отношений.