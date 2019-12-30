Руководитель администрации Новгородской области уходит в отставку

Руководитель администрации, первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин уходит в отставку. Он покидает данный пост по собственному желанию и переходит на другую работу, сообщил начальник управления информационной политики правительства области Николай Шестаков.

«С 14 января 2020 года Сергей Сорокин покидает структуры правительства и администрации губернатора Новгородской области в связи с переходом на другую работу. Губернатор отметил его заслуги в повышении эффективности системы государственного управления регионом, повышении эффективности госзакупок», — отметил Шестаков.

Сергей Сорокин занимал должность заместителя губернатора области с марта 2017 года, в октябре того же года был назначен первым замом главы области, а с 2018 стал руководителем администрации губернатора. Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Сорокина оштрафовали на три тысячи рублей за незаконное хранение оружия – охотничьего ружья. Разрешение на его хранение было недействительным и ружье было конфисковано.

Место первого вице-губернатора предложили занять Александру Дронову, который в настоящее время является заместителем губернатора и заместителем председателя правительства региона.