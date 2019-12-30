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12:51   30 Декабря 2019
Весь мир

Уровень оптимизма в России начал расти впервые с 2015 года

Уровень оптимизма в России начал расти впервые с 2015 года

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International изучила уровень оптимизма по всему миру, в частности в России. Результаты исследования обнародовали 30 декабря.

Так, на территории РФ опрос проводил холдинг «Ромир», который выявил подъем оптимизма среди россиян.

«В России уровень оптимизма жителей впервые показал положительную динамику после трехлетнего падения. За год немного выросло число оптимистов среди россиян — с 23 процентов в прошлом году до 25 процентов в нынешнем, что и стало базой для начала роста… Наши соотечественники стали отмечать положительные изменения в жизни страны, которые возвращают надежду впервые после тяжелого 2015 года», — указано в пресс-релизе.

В целом, почти 40 процентов населения планеты надеются на лучшее. Пессимистичный настрой выказала только четверть землян. Почти треть считает, что новый год будет не лучше и не хуже уходящего, а еще у семи процентов возникли трудности с ответом.

Уровень оптимизма в России начал расти впервые с 2015 года

В глобальном исследовании поучаствовали 45 тысяч представителей 46 стран. Опрос проводился в период с ноября по декабрь.

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Автор: Анна Манц
#россия #опрос #оптимизм #пессимизм

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