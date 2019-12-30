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12:43   30 Декабря 2019
Россия

Путин проведет телефонную беседу с Лукашенко 30 декабря

Путин проведет телефонную беседу с Лукашенко 30 декабря

Президент России Владимир Путин проведет телефонную беседу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник, 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, среди ряда телефонных разговоров планируется беседа с Лукашенко. В частности, стороны обсудят российско-белорусские отношения и интеграционные процессы.

«Делегации двух стран очень плотно поработали и наработали очень важный, содержательный массив договоренностей», — подчеркнул Песков, говоря о дорожных картах интеграции России и Белоруссии.

По словам пресс-секретаря российского президента, Путин и Лукашенко могут обсудить еще ряд вопросов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #белоруссия #лукашенко

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