Путин надеется на продолжение интеграции с Белоруссией

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на дальнейшую интеграцию РФ и Белоруссии в поздравлении с Новым годом лидеру республики Александру Лукашенко. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря, после публикации послания на сайте Кремля.

«Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», — сказано в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Минск уже многое сделали для наращивания двусторонних связей и реализации совместных проектов.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск не планирует отказываться от национальной валюты при интеграции с Россией.