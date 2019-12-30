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13:00   30 Декабря 2019
Россия

Путин надеется на продолжение интеграции с Белоруссией

Путин надеется на продолжение интеграции с Белоруссией

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду на дальнейшую интеграцию РФ и Белоруссии в поздравлении с Новым годом лидеру республики Александру Лукашенко. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря, после публикации послания на сайте Кремля.

«Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов», — сказано в сообщении.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва и Минск уже многое сделали для наращивания двусторонних связей и реализации совместных проектов.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск не планирует отказываться от национальной валюты при интеграции с Россией.

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Автор: Софья Белоцерковская
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