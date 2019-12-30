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12:41   30 Декабря 2019
Россия

Космонавт предупредил РФ о десятилетиях технического отставания при самоизоляции

Космонавт предупредил РФ о десятилетиях технического отставания при самоизоляции

Если Россия пойдет по пути самоизоляции в развитии и реализации космических программ, тогда это выльется в десятилетия технического отставания. Об этом в интервью РИА Новости заявил космонавт Геннадий Падалка, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов. По его словам, самостоятельно развивать космические программы — тупиковый путь.

«Ежегодные работы в одиночку выльются в десятилетия отставания. Нужно сотрудничать, обмениваться технологиями, дополнять друг друга техническими решениями, а не создавать то, что уже есть у партнеров», — считает космонавт.

У России есть идеи и мечты, к сожалению, до реализации пока дело не доходит, продолжил Геннадий Падалка. Стране нужен новый пилотируемый корабль для лунного и марсианского проектов, нужна сверхтяжелая ракета-носитель.

РФ активно сотрудничает в космической сфере с зарубежными партнерами. Также Россия не только участвует в работе Международной космической станции, но и является единственной страной, способной доставлять экипажи на МКС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #космос #земля #общество

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