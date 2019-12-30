Космонавт предупредил РФ о десятилетиях технического отставания при самоизоляции
Если Россия пойдет по пути самоизоляции в развитии и реализации космических программ, тогда это выльется в десятилетия технического отставания. Об этом в интервью РИА Новости заявил космонавт Геннадий Падалка, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток) за пять полетов. По его словам, самостоятельно развивать космические программы — тупиковый путь.
«Ежегодные работы в одиночку выльются в десятилетия отставания. Нужно сотрудничать, обмениваться технологиями, дополнять друг друга техническими решениями, а не создавать то, что уже есть у партнеров», — считает космонавт.
У России есть идеи и мечты, к сожалению, до реализации пока дело не доходит, продолжил Геннадий Падалка. Стране нужен новый пилотируемый корабль для лунного и марсианского проектов, нужна сверхтяжелая ракета-носитель.
РФ активно сотрудничает в космической сфере с зарубежными партнерами. Также Россия не только участвует в работе Международной космической станции, но и является единственной страной, способной доставлять экипажи на МКС.
Роскосмос: итоги 2019 года https://t.co/hDXBQQAroa— РОСКОСМОС (@roscosmos) 27 декабря 2019 г.