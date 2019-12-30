Песков назвал «непростой работой» переговоры РФ и Украины по газу
Переговоры России и Украины по газу продолжаются, ведется непростая работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 декабря.
«Переговоры ведутся», — отметил он.
Кроме того, планируется разговор российского лидера Владимира Путина с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться двусторонние отношения, а также интеграционные процессы, передает ФАН.
«Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне», — добавил Песков.
По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать газовый вопрос, если посчитают нужным.