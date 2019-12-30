Песков назвал «непростой работой» переговоры РФ и Украины по газу

Переговоры России и Украины по газу продолжаются, ведется непростая работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 декабря.

«Переговоры ведутся», — отметил он.

Кроме того, планируется разговор российского лидера Владимира Путина с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Будут обсуждаться двусторонние отношения, а также интеграционные процессы, передает ФАН.

«Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать газовый вопрос, если посчитают нужным.