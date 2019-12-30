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12:33   30 Декабря 2019
Россия

Песков рассказал о проекте «Путин. 20 лет»

Песков рассказал о проекте «Путин. 20 лет»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о проекте «Путин. 20 лет», посвященному президентству Владимира Путина. Об этом передает «Федеральное агентство новостей» 30 декабря.

«Вы знаете, что сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента, как Путин стал исполняющим обязанности президента. И мы тоже, пресс-служба поработала, подготовила материал. Это альбом, который состоит из архивных фото и видео, сделанных личными фотографами и операторами», — указал он.

В понедельник, 30 декабря, в 18.00 по московскому времени на президентском сайте откроется проект «Путин. 20 лет». В нем собраны избранные моменты за последнее 20-летие, начиная с 31 декабря 1999 года.

Песков рассказал о проекте «Путин. 20 лет»

«Это не хроника, не летопись, это наиболее яркие фото и видео прошлых лет», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, там есть забытые моменты, и даже материалы, которые ранее не предоставляли общественности. Например, в проект вошли первое новогоднее обращение главы государства, первые визиты за рубеж и так далее.

«Очень много всего. Там действительно интересно… Сейчас материалы доступны по 2004 год включительно, в течение нескольких недель будет добавляться больше», — заключил Песков.

Песков рассказал о проекте «Путин. 20 лет» 

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #президент #проект

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