Вишневский поставил арест Ходорковского в один ряд с трагедиями Беслана и «Норд-Оста»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в канун Нового года решил вспомнить конец XX века и эпохи Бориса Ельцина в колонке на «Эхо Москвы». Вишневский рассказал читателям, что как вчера помнит выступление президента и его историческую фразу «Я устал, я ухожу».

Вишневский говорит о первом президенте РФ как о человеке, который сумел многого достигнуть. В числе лучшего, что сделал Ельцин, по версии депутата, – сопротивлялся ГКЧП, разрушил коммунистическую систему, предоставил независимости Литве и Латвии в 1991 и защищал свободу слова. Пытаясь быть справедливым, Вишневский осуждает Ельцина за «черный октябрь» 1993, «чеченские войны» и экономический коллапс.

Тем не менее, худшей ельцинской ошибкой Вишневский называет не приказ открыть стрельбу по москвичам в октябре 1993 года, не «экономические реформы», опустившие на социальное дно или попросту убившие «не вписавшихся в рынок» россиян, не многое другое, что совершалось при горячей поддержке тех самых «демократов» и «либералов», после чего сами эти слова стали, по меткому замечанию депутата, «бранными». Худшей ельцинской ошибкой он называет тот самый уход, и нежелание оставаться у руля до конца президентского срока.

Глубоко задело Вишневского и нежелание Ельцина, получившего после отставки вожделенную «неприкосновенность», как-то реагировать на знаковые события в стране. И здесь депутат поставил в один ряд катастрофу Курска, теракты в Москве и Беслане и арест Ходорковского, по сути, приравняв это уголовное дело к настоящим трагедиям.

«Курск», «Норд-Ост», Беслан, арест Ходорковского, разгром НТВ, «монетизация», отмена выборов губернаторов — все это не вызвало у него никакой публичной реакции. Говорят, что его ограждали от «нежелательных» контактов и держали на положении, подобном Ленину в Горках — разве что, «Известия» с рассказами об успехах реформ не выпускали в единственном экземпляре» — пишет депутат.

Как должен был бывший президент отреагировать на «арест Ходорковского» и «разгром НТВ» депутат не написал, но приоритеты понятны: для демократов это катастрофы, сопоставимые с терактами.

Олигарх Михаил Ходорковский (МБХ), завладевший ЮКОСом и торговавший нефтью, при Ельцине чувствовал себя прекрасно, а после ареста в 2003 году за него вступилась вся демократическая общественность. Тогда это не помогло ему избежать тюремного срока, но после освобождения (выпрошенного под обещание не заниматься политикой) он с лихвой отблагодарил всех, кто тогда за него стоял, и продолжает помогать им из-за рубежа, щедро финансируя все проекты оппозиции, способные навредить России. В начале 2000-х Вишневский не был в числе самых громких защитников МБХ и получил лишь малый кусок пирога, но, по всей видимости, и его хватает, чтобы сейчас выступать в его поддержку со всей ему доступной искренностью.

Например, в 2014 году Вишневский присутствовал в отеле Holiday Inn, где признанная нежелательной организация Ходорковского «Открытая Россия» организовала телемост с олигархом по вопросам Крыма и якобы незаконного возвращения полуострова. Сигнал часто прерывался по техническим причинам, но организаторы и сторонники, естественно, рассказали СМИ, что акцию пытались сорвать намеренно. Вишневский заметил, что попытки не дать Ходорковскому выйти в эфир на связь с российскими поклонниками лишь усилили интерес к его словам:

«Эти люди многократно усилили интерес к телемосту, и внесли большой вклад в то, что все прошло просто замечательно», – сказал тогда Вишневский «Голосу Америки».

Несмотря на то, что Вишневский отрицает тесное знакомство с олигархом, они точно виделись в Таллине в 2017 году во время вручения премии «Профессия - журналист» 11-12 декабря. Депутат все отрицал, но данные погранслужбы говорят, что границу с Эстонией он все же пересекал.

В 2017 году переговоры с олигархом вел и журналист Владимир Кара-Мурза, по некоторым данным, олигарх должен был оплатить будущую губернаторскую кампанию Вишневского. Депутат хотел финансовых гарантий для продолжения борьбы за право остаться главой регионального отделения «Яблока» и, по всей видимости, их добился. В ноябре 2019 года, когда Вишневский оказался в центре скандала с домогательствами к студенткам Герценовского университета, именно Кара-Мурза – глава фонда Бориса Немцова, которого Ходорковский поддерживает, написал статью в его защиту. Теперь пришло время Вишневского отдавать этот долг, возможно, Ходорковский будет еще чаще упоминаться в его заметках и публичных речах.