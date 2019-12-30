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12:52   30 Декабря 2019
Россия

Продажу никотиновых смесей несовершеннолетним запретили в Приамурье

Продажу никотиновых смесей несовершеннолетним запретили в Приамурье

Глава Амурской области Василий Орлов подписал постановление, которое запрещает продажу несовершеннолетним содержащей никотин или его производные продукции. Об этом говорится на сайте правительства региона в понедельник, 30 декабря.

Кроме этого, постановление рекомендует Управлению Роспотребнадзора по Амурской области усилить контроль за продажей пищевой продукции, содержащей никотин или его производные.

Ранее сообщалочь, что глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) с 2016 года в России запретили. Его продажа карается административным штрафом. Позже на рынке появились его аналоги — бестабачные пакетики с никотином.

В последние месяцы СМИ активно писать об отравлении детей никотином в РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#приамурье #никотин

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