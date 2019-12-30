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12:41   30 Декабря 2019
Россия

Один человек погиб и шестеро ранены в результате стрельбы в Ингушетии

Один человек погиб и шестеро ранены в результате стрельбы в Ингушетии

Конфликт со стрельбой произошел в ночь на понедельник в Сунженском районе республики Ингушетия, в результате чего один человек погиб и шестеро были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Об инциденте сообщает РИА Новости, приводя информацию источника в региональных правоохранительных органах.

«В ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы…», — говорится в сообщении.

Причиной конфликта, по предварительной информации стал спор по поводу земельных участков.

По факту стрельбы проводится расследование, при этом правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Александр Люблинский
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