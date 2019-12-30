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12:33   30 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил Трампа с Новым годом

Путин поздравил Трампа с Новым годом

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с Новым годом. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает пресс-служба Кремля. 

Глава российского государства в поздравлении президенту США Трампу указал, что Москва и Вашингтон исторически несут большую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности. 

«<…> Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов», — сказано в поздравлении.

Президент РФ также подтвердил приглашение Трампу посетить столицу для участия в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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