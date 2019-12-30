Путин «поругал» главу Торгово-промышленной палаты за неподписанный документ

В рамках проекта агентства РИА Новости, который посвящен 20-летию Владимира Путина, как президента России, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин рассказал, как глава государства «поругал» его за неподписанный документ.

Катырин сообщил, что во время саммитов БРИКС есть устоявшаяся традиция, когда председатели национальных деловых советов вручают премьер-министрам и президентам стран предложения, которые требуют проработки.

«Однажды я как председатель российской части делового совета БРИКС вручил Владимиру Владимировичу такой годовой доклад и сел на свое место. Вдруг он поворачивается, подзывает меня, я подхожу – заседание при этом не прерывалось – и он мне тихо говорит: "А чего ты мне вручаешь этот документ? Он же недействительный"», — вспоминает Катырин.

Катырин опешил: «Как недействительный?» — «Ну вот, видишь, в конце стоят Ваши фамилии и звания, а подписей-то нет. Документ недействительный», — отметит Путин.

Глава палаты признался, что они так старались передать документ, что совсем забыли его подписать. По словам Катырина, Владимир Путин – очень внимательный человек, ведь всего одного взгляда на многостраничный доклад хватило ему, чтобы найти несоответствие.