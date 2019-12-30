МИД РФ подвел основные итоги 2019 года

Российское министерство иностранных дел подвело основные итоги 2019 года, об этом говорится в комментарии ведомства.

Так, российское дипведомство отметило прошедший 9 декабря в Париже саммит «нормандской четверки», заявив, что встреча позволила добиться подвижек в урегулировании конфликта в ДНР и ЛНР. В МИД России отметили, что спустя три года с момента предыдущей встречи «нормандской четверки» России удалось облегчить режим предоставления гражданства жителям Донбасса.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что развитию конструктивного диалога между Россией и США помешала внутриполитическая борьба в Вашингтоне.

«Контакты поддерживались по контртеррористической проблематике и по ряду региональных тем, включая ситуацию в Сирии, Афганистане и на Корейском полуострове», — подчеркивает российское ведомство.

В министерстве иностранных дел РФ отметили, что Москва по-прежнему предлагает Вашинтону продлить ДСНВ — Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в феврале 2021 года.