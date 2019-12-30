Власти утвердили порядок ведения госреестра автомобилей

Российское правительство утвердило порядок ведения государственного реестра транспортных средств, следует из опубликованного на сайте Кабинета министров постановления.

Отмечается, что этот реестр перейдет в ведомство министерства внутренних дел 1 января 2020 года.

«Цель создания государственного реестра — обеспечение государственного учета транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами», — пояснили в правительстве.

В реестр попадет информация, которой уже владеет Госавтоинспекция. Также в течение полугода МВД совместно с министерством коммуникации и связи должны обеспечить россиянам возможностью получения сведений через портал государственных услуг.