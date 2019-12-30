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12:14   30 Декабря 2019
Россия

Власти утвердили порядок ведения госреестра автомобилей

Власти утвердили порядок ведения госреестра автомобилей

Российское правительство утвердило порядок ведения государственного реестра транспортных средств, следует из опубликованного на сайте Кабинета министров постановления.

Отмечается, что этот реестр перейдет в ведомство министерства внутренних дел 1 января 2020 года. 

«Цель создания государственного реестра — обеспечение государственного учета транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами», — пояснили в правительстве.

В реестр попадет информация, которой уже владеет Госавтоинспекция. Также в течение полугода МВД совместно с министерством коммуникации и связи должны обеспечить россиянам возможностью получения сведений через портал государственных услуг.

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Автор: Анна Манц
#мвд #автомобиль #кабмин #госреестр

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