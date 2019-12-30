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Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате

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12:20   30 Декабря 2019
Россия

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в Петербурге россиян

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в Петербурге россиян

Видео задержания двух россиян, которые готовили теракты в Петербурге в новогодние праздники, опубликовала ФСБ в понедельник, 30 декабря.

На ролике видно квартиру, где произошло задержание, а также найденные патроны и документы. Изъятые улики подтверждают, что мужчины готовили атаки. Возбуждено дело об участии в террористической организации

Ранее стало известно, что задержанные дают признательные показания.

Напомним, 29 декабря ФСБ сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров.

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Автор: Арсений Аскольский
#фсб #теракт

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