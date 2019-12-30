ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в Петербурге россиян

Видео задержания двух россиян, которые готовили теракты в Петербурге в новогодние праздники, опубликовала ФСБ в понедельник, 30 декабря.

На ролике видно квартиру, где произошло задержание, а также найденные патроны и документы. Изъятые улики подтверждают, что мужчины готовили атаки. Возбуждено дело об участии в террористической организации

Ранее стало известно, что задержанные дают признательные показания.

Напомним, 29 декабря ФСБ сообщила о задержании двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.Это произошло благодаря информации, полученной от американских партнеров.