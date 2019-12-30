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12:13   30 Декабря 2019
Россия

Синоптики пообещали москвичам снег на Новый год

Синоптики пообещали москвичам снег на Новый год

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что ветер, снег и мокрый снег с дождем придут в столицу на этой неделе, в том числе на Новый год. Об этом в понедельник, 30 декабря, пишет РИА Новости. 

По ее словам, уже сейчас в Москве усилился ветер, порывы которого достигают 12 метров в секунду. Снег и ветер сохранятся во второй половине дня. 

«Сегодня во второй половине дня его порывы могут достигать 15 — 17 метров в секунду, местами даже поднимется метель, температура воздуха начнет постепенно повышаться», — уточнила она.

Что касается 31 декабря, температура воздуха в Москве будет положительная, ожидается мокрый снег с дождем, сказала главный специалист московского метеобюро. 

«Сейчас температура в городе слабо отрицательная, порядка минус 3 — 4 градусов, к вечеру она повысится до нуля, а в центре — до слабо положительных значений», — сказала она.

Синоптик подчеркнула, что снег, который начнет выпадать в понедельник, продолжится в первой половине ночи 31 декабря. Она добавила, что снег, скорее всего, сохранится до Нового года. 

В ночь на 1 января ожидается переход температуры в сторону отрицательных значений и уменьшение количество осадков. В последующие три дня температурный фон будет держаться на уровне нуля градусов, сказала она.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода #новый год #снег #31 декабря

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