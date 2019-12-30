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12:24   30 Декабря 2019
Россия

Эрмитаж достроит фондохранилище в Петербурге

Эрмитаж достроит фондохранилище в Петербурге

Максимальная стоимость контракта — 889 миллионов рублей. Государственный Эрмитаж ищет подрядчика для строительства пятого этапа третьей очереди фондохранилища на Школьной улице в Петербурге, следует из материалов на сайте госзакупок​​​.

Подрядчик разработает рабочую документацию, установит шпунтовое ограждение, железобетонные плиты рамы-обвязки, котлован, наружные сети водопровода и монолитные железобетонные конструкции здания. Победителя конкурсного отбора определят в середине января. Строительные работы займут более полутора лет.

Согласно конкурсной документации, на первом этаже фондохранилища сделают вестибюльную зону, зал отдела современного искусства, выставочные залы и технические помещения, на втором этаже – закрытые хранилища. Третий и четвертый этажи предполагается отдать под читальные залы общественной и научной библиотек, кафе и детские игровые площадки.

Книгохранилище займет 5–7 этажи, а на 8–10 этажах разместят фондохранилища различного назначения, как и на 12–13 этажах. Подземный этаж — автостоянка на 59 машин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #общество #эрмитаж #фондохранилище

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