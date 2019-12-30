Эрмитаж достроит фондохранилище в Петербурге
Максимальная стоимость контракта — 889 миллионов рублей. Государственный Эрмитаж ищет подрядчика для строительства пятого этапа третьей очереди фондохранилища на Школьной улице в Петербурге, следует из материалов на сайте госзакупок.
Подрядчик разработает рабочую документацию, установит шпунтовое ограждение, железобетонные плиты рамы-обвязки, котлован, наружные сети водопровода и монолитные железобетонные конструкции здания. Победителя конкурсного отбора определят в середине января. Строительные работы займут более полутора лет.
Согласно конкурсной документации, на первом этаже фондохранилища сделают вестибюльную зону, зал отдела современного искусства, выставочные залы и технические помещения, на втором этаже – закрытые хранилища. Третий и четвертый этажи предполагается отдать под читальные залы общественной и научной библиотек, кафе и детские игровые площадки.
Книгохранилище займет 5–7 этажи, а на 8–10 этажах разместят фондохранилища различного назначения, как и на 12–13 этажах. Подземный этаж — автостоянка на 59 машин.
Друзья! Предельное внимание! 1 января 2020 года - Государственный Эрмитаж закрыт. Время работы главного музейного комплекса: вторник, четверг, суббота, воскресенье: 10.30 – 18.00 (КАССЫ ДО 17.00) среда,… https://t.co/pyLp5zcUVT— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 29 декабря 2019 г.