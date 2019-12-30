Эрмитаж достроит фондохранилище в Петербурге

Максимальная стоимость контракта — 889 миллионов рублей. Государственный Эрмитаж ищет подрядчика для строительства пятого этапа третьей очереди фондохранилища на Школьной улице в Петербурге, следует из материалов на сайте госзакупок​​​.

Подрядчик разработает рабочую документацию, установит шпунтовое ограждение, железобетонные плиты рамы-обвязки, котлован, наружные сети водопровода и монолитные железобетонные конструкции здания. Победителя конкурсного отбора определят в середине января. Строительные работы займут более полутора лет.