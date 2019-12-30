Компания Bek Air назвала еще одну причину авиакатастрофы в Алма-Ате, которая произошла в минувшую пятницу, 27 декабря. По словам директора летной службы Bek Air Ерика Сапарова, перед падением на землю воздушное судно несколько раз кренилось в воздухе.

Как отметил Сапаров, это может быть связано с тем, что с этой же взлетной полосы за несколько минут до вылета самолета Fokker 100 взлетело другое воздушное судно — Airbus А321 neo. Представитель авиакомпании отметил, что этот самолет намного тяжелее Fokker 100, который взлетел позднее и упал. Именно поэтому Fokker 100 мог попасть под спутную струю воздуха от вылетевшего ранее самолета.

Кроме того, в Bek Air отметили, что при взлете двигатели самолета Fokker 100 работали в штатном режиме.

В пятницу, 27 декабря, самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но в момент взлета упал и врезался в бетонный забор, а затем в двухэтажный строящийся дом. Погибли 12 человек, в том числе капитан воздушного судна. Ранее МВД Казахстана назвало еще одну версию причины авиакатастрофы.