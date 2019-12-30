«Нормандский саммит» позитивно повлиял на гражданскую войну на Украине, заявили в МИД РФ

Прошедший саммит «нормандской четверки» в Париже благотворно повлиял на урегулирование гражданской войны на Украине, следует из комментария российского министерства иностранных дел по итогам 2019 года. Документ распространили 30 декабря.

«После трехлетнего перерыва проведен саммит в «нормандском формате». Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — уточнили в публикации.

Напомним, что «нормандский саммит» состоялся 9 декабря в Париже. На нем присутствовали главы России Владимир Путин, Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.