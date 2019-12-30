Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Один человек погиб в результате столкновения грузовика и автобуса под Севастополем, еще трое госпитализированы. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД России.

По информации агентства, в 9:00 по местному времени на 175 километре автодороги «Керчь – Севастополь» водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения в условиях тумана и врезался в автобус MAN, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП погиб водитель грузовика и его пассажир. Еще два пассажира автобуса были госпитализированы. Всего автобус перевозил 15 человек.