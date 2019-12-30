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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

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11:50   30 Декабря 2019
Россия

КАМАЗ в 2020 году сохранит продажи в РФ на уровне 29 тысяч машин

КАМАЗ в 2020 году сохранит продажи в РФ на уровне 29 тысяч машин

Экспорт — на уровне 6,7 тысячи машин. Об этом сообщил представитель автопроизводителя​​​. По его словам, КАМАЗ в 2020 году сохранит продажи в РФ на уровне 2019 года — 29 тысяч машин. Совет директоров принял бизнес-план компании на 2020 год.

Согласно документу, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тысяч единиц поставят на российский рынок, 6709 – на зарубежный. Доля российского автопроизводителя​​​ на рынке грузовых машин РФ достигнет 46 процентов. Задача компании на 2020 год — выйти на рынок автомобилей магистрального семейства поколения К5, которые соответствуют по техническим характеристикам и потребительским свойствам мировому уровню.

Ранее глава компании Сергей Когогин отметил, что КАМАЗ рассчитывал продать в РФ в 2019 году не более 29 тысяч машин, на экспорт — чуть более пяти тысяч. По его словам, хотели «дотянуть» до шести тысяч единиц по экспорту, но несколько крупных контрактов перетекли на 2020 год.

«Самое основное — вывод на рынок К5. Это, пожалуй, самый большой вызов, как быстро мы сможем начать на нём зарабатывать», — резюмировал Сергей Когогин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#авто #общество #машины #камаз

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