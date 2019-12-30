«Тинькофф» рассказал, в каких странах россияне будут встречать Новый год

Группа компаний «Тинькофф» рассказала, в каких странах жители России решили встретить Новый 2020 год. Результаты исследования обнародовали 30 декабря. Так, по данным группы, в другие страны улетают порядка 35 процентов путешественников.

«Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более десяти процентов от всех туристов, вылетающих за рубеж. Следом в рейтинге популярности находятся Таиланд и Италия — сюда направляются девять и восемь процентов путешественников соответственно», — указано в пресс-релизе.

Также в десятку популярных направлений, согласно информации «Тинькофф», попали Турция, Испания, Чехия, Армения, Индонезия, Шри-Ланка и Израиль. В целом, при рассмотрении частей света, Европу выбрала почти половина туристов, а Азию на четыре процента меньше. Оставшимся понравилась идея встретить Новый год в Африке, Австралии и Океании.