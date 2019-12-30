Володин заявил о прорыве в отношениях РФ и Великобритании

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией определенным прорывом. Об этом он заявил в понедельник, 30 декабря, в эфире телеканала «Россия 24».

«Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога», — сказал он.

Он подчеркнул, что это путь к поиску возможностей, которые дадут в результате шаги навстречу друг другу.

Две недели назад Володин встретился с членами палаты лордов Британии. Участие во встрече принимали Джон-Десмонд Уэйверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи. При этом визит британских парламентариев в Россию стал первым с 2016 года.