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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
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11:38   30 Декабря 2019
Россия

Володин заявил о прорыве в отношениях РФ и Великобритании

Володин заявил о прорыве в отношениях РФ и Великобритании

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возобновление парламентских контактов между Россией и Великобританией определенным прорывом. Об этом он заявил в понедельник, 30 декабря, в эфире телеканала «Россия 24».

«Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога», — сказал он.

Он подчеркнул, что это путь к поиску возможностей, которые дадут в результате шаги навстречу друг другу.

Две недели назад Володин встретился с членами палаты лордов Британии. Участие во встрече принимали Джон-Десмонд Уэйверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи. При этом визит британских парламентариев в Россию стал первым с 2016 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #великобритания #володин #политика #общество

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