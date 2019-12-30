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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
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11:37   30 Декабря 2019
Россия

Названы города РФ, где заработает система мониторинга качества воздуха

Названы города РФ, где заработает система мониторинга качества воздуха

Названы города России, где заработает система мониторинга качества воздуха. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Так, в список вошли 12 российских городов.

Система появится в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Правительство утвердило правила создания и эксплуатации системы мониторинга качества атмосферного воздуха и перечень информации, который в нее войдет.

В сообщении правительства указано, что система необходима для того, чтобы следить за выбросами загрязняющих веществ и снижать их количество. Кроме того, информационная система будет рассчитывать и производить оценку риска для здоровья людей.

Ранее в Росприроднадзоре заявляли, что система мониторинга может заработать в 12 российских городах уже в 2020 году. Прогноз и информацию будут формировать Роспотребнадзор, Росгидромет и субъекты РФ, данные будут доступны любому желающему.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мониторинг #экология #воздух

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