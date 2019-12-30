Названы города РФ, где заработает система мониторинга качества воздуха

Названы города России, где заработает система мониторинга качества воздуха. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ. Так, в список вошли 12 российских городов.

Система появится в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Правительство утвердило правила создания и эксплуатации системы мониторинга качества атмосферного воздуха и перечень информации, который в нее войдет.

В сообщении правительства указано, что система необходима для того, чтобы следить за выбросами загрязняющих веществ и снижать их количество. Кроме того, информационная система будет рассчитывать и производить оценку риска для здоровья людей.

Ранее в Росприроднадзоре заявляли, что система мониторинга может заработать в 12 российских городах уже в 2020 году. Прогноз и информацию будут формировать Роспотребнадзор, Росгидромет и субъекты РФ, данные будут доступны любому желающему.