ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах из-за метели и гололеда. Об этом говорится в Twitter-аккаунте центра в понедельник, 30 декабря.

Мы долго ждали и вот наконец говорим: синоптики обещают,сегодня ЗИМА. Уже через час ждем снег, метель, гололед и ветер 13-18 м/с. Все это будет до конца дня.Держите дистанцию и соблюдайте скорость, будьте осторожны на тротуарах. И не подходите близко к деревьям и рекламным щитам. pic.twitter.com/y56fNrVOrp — ЦОДД (@gucodd) 30 декабря 2019 г.

До конца дня в Москве ожидаются снег, метель, гололёд. Порывы ветра будут достигать 13—18 метров в секунду.

«Не подходите близко к деревьям и рекламным щитам», — подчеркнули в ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в столице 30 декабря ожидается до -1 °С.