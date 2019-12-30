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11:52   30 Декабря 2019
Россия

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автомобилистов соблюдать дистанцию и скорость на дорогах из-за метели и гололеда.  Об этом говорится в Twitter-аккаунте центра в понедельник, 30 декабря.

До конца дня в Москве ожидаются снег, метель, гололёд. Порывы ветра будут достигать 13—18 метров в секунду.

«Не подходите близко к деревьям и рекламным щитам», — подчеркнули в ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в столице 30 декабря ожидается до -1 °С.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

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