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 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

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11:29   30 Декабря 2019
Весь мир

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 30 декабря, встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, а во вторник, 31 декабря, полетит в Пекин. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. По его словам, главу МИД Ирана пригласил в Пекин китайский коллега Ван И.

«Зариф посетит Китай с официальным визитом 31 декабря», — сообщил представитель МИД КНР.

Министры обменяются мнениями и идеями по иранской ядерной проблеме, а также обсудят другие вопросы, представляющие общий интерес сторон. Пекин и Тегеран приложат совместные усилия, чтобы поддержать устойчивое развитие двусторонних отношений и сохранить СВПД.

«А также обеспечить мир и стабильность в Персидском заливе. О деталях встречи и визита мы сообщим своевременно», — резюмировал дипломат.

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Автор: Анатолий Кубарев
#иран #лавров #мид рф #зариф

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