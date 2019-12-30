Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 30 декабря, встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, а во вторник, 31 декабря, полетит в Пекин. Об этом сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. По его словам, главу МИД Ирана пригласил в Пекин китайский коллега Ван И.

«Зариф посетит Китай с официальным визитом 31 декабря», — сообщил представитель МИД КНР. Министры обменяются мнениями и идеями по иранской ядерной проблеме, а также обсудят другие вопросы, представляющие общий интерес сторон. Пекин и Тегеран приложат совместные усилия, чтобы поддержать устойчивое развитие двусторонних отношений и сохранить СВПД. «А также обеспечить мир и стабильность в Персидском заливе. О деталях встречи и визита мы сообщим своевременно», — резюмировал дипломат.