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11:29   30 Декабря 2019
Россия

Медведев утвердил план развития Севморпути до 2035 года

Медведев утвердил план развития Севморпути до 2035 года

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, следует из публикации на правительственном сайте 30 декабря.

«В соответствии с частью 5 статьи 30 федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года», — указано в распоряжении.

Так, министерствам финансов, транспорта, промышленности и торговли, экономического развития, а также Росатому поручено предусматривать средства на реализацию плана при формировании бюджета на очередной финансовый год. Помимо этого, государственная комиссия по вопросам развития Арктики продемонстрирует правительству планы по выполнению инвестиционных проектов, направленных на развитие Севморпути.

Медведев утвердил план развития Севморпути до 2035 года

Согласно пояснительной записке, утвержденный документ разрабатывали на базе прогноза всех перспективных групп грузопотоков. Здесь включили федеральный проект «Северный морской путь», модернизацию, расширение и дополнительные мероприятия.

Медведев утвердил план развития Севморпути до 2035 года

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Автор: Анна Манц
#медведев #севморпуть

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