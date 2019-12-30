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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
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11:20   30 Декабря 2019
Весь мир

Египет поддерживает ликвидацию терроризма и прекращение иностранного вмешательства в Ливию

Египет поддерживает ликвидацию терроризма и прекращение иностранного вмешательства в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил работу по содействию и восстановлению безопасности в Ливии. Об этом политик заявил в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Телефонная беседа лидеров Египта и Франции состоялась вечером в минувшее воскресенье, 29 декабря. По словам президента Египта, страна содействует в восстановлении стабильности и безопасности в Ливии. Кроме того, власти Каира поддерживают ликвидацию терроризма и выступают за прекращение иностранного вмешательства, которое лишь ухудшает ситуацию в стране.

Французский лидер Эммануэль Макрон также отметил, что Франция продолжит работу с международными партнерами по поиску политического решения конфликта в Ливии. Кроме того, президенты двух стран также обсудили  двусторонние отношения и укрепление связей между государствами, сообщает «ПолитЭксперт».

Египет поддерживает ликвидацию терроризма и прекращение иностранного вмешательства в Ливию

Египет и Франция поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. ЛНА борется с незаконным Правительством национального согласия (ПНС), члены которого связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-Мусульмане». ПНС создали незаконно, его поддержали лишь 12 стран-участниц НАТО.

По последним данным, за время антитеррористической операции ЛНА удалось очистить от боевиков порядка 90 процентов ранее захваченных ими территорий. Теперь ЛНА нацелена освободить столицу Триполи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #египет #ливия #весь мир #пнс ливии

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