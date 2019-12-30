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11:15   30 Декабря 2019
Россия

Оставленного матерью на обочине дороги в Кузбассе младенца нашли мертвым

Оставленного матерью на обочине дороги в Кузбассе младенца нашли мертвым

Трехмесячную девочку, которую мать оставила на обочине дороги в Кузбассе, нашли мертвой. Об этом сообщили в пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области в понедельник, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что в полицию Кемерово поступила информация о пропаже 36-летней матери и ее трехмесячного ребенка. После этого женщину задержали на трассе Кемерово — Томск, но дочки при ней не оказалось.

Следователям женщина рассказала, что девочка поперхнулась и, как ей показалось, умерла. После этого мать оставила ребенка на обочине и поехала на машине дальше. Было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что полиция нашла тело ребенка в хозяйственной сумке. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Причина смерти младенца выясняется.

Ребенка искали 120 человек — следователи, полицейские и волонтеры. На протяжении нескольких дней они осмотрели коло 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино — Юрга.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемую намерены отправить в лечебное учреждение для психиатрической экспертизы.

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #кузбасс

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