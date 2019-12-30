Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере 14 военных убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Джаузджан. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на представителя губернатора региона Абдулу Маруфу Азару.

Отмечается, что в ходе атаки еще пятеро человек были ранены. Афганские военные, в свою очередь, уничтожили семерых боевиков и ранили еще троих.

Телеканал отметил, что атаки «Талибана» на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились.

Правительственные силы Афганистана и боевики «Талибана» ведут противостояние. На территории страны также усилилось влияние запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.