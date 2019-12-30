Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

11:23   30 Декабря 2019
Весь мир

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

По меньшей мере 14 военных убиты в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Джаузджан. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на представителя губернатора региона Абдулу Маруфу Азару. 

Отмечается, что в ходе атаки еще пятеро человек были ранены. Афганские военные, в свою очередь, уничтожили семерых боевиков и ранили еще троих. 

Телеканал отметил, что атаки «Талибана» на вооруженные силы Афганистана в последнее время участились. 

Правительственные силы Афганистана и боевики «Талибана» ведут противостояние. На территории страны также усилилось влияние запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #афганистан #талибан #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...