Половину Америки к 2030 году может захватить ожирение

Проблема ожирения в Соединенных Штатах становится все острее. Так, по заявлению агентства Bloomberg, через десять лет каждый второй американец будет страдать излишним весом.

«Проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», — указали авторы.

Также, к 2030 году у четверти населения страны будет зарегистрирована «тяжелая форма ожирения». К этому приводит малоподвижный образ жизни и широкая доступность «вредной» пищи — сладостей и фастфуда. Как указало агентство, для многих граждан Штатов здоровое питание является непозволительной роскошью.

Ожирение, в свою очередь, может приветик к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. Отмечается, что на данный момент порядка 40 процентов американцев имеют проблемы с «лишним» весом. Согласно данным Пентагона за сентябрь, армия США находится а первом месте по распространению ожирения среди военных.