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Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

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11:08   30 Декабря 2019
Весь мир

Половину Америки к 2030 году может захватить ожирение

Половину Америки к 2030 году может захватить ожирение

Проблема ожирения в Соединенных Штатах становится все острее. Так, по заявлению агентства Bloomberg, через десять лет каждый второй американец будет страдать излишним весом.

«Проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется», — указали авторы.

Также, к 2030 году у четверти населения страны будет зарегистрирована «тяжелая форма ожирения». К этому приводит малоподвижный образ жизни и широкая доступность «вредной» пищи — сладостей и фастфуда. Как указало агентство, для многих граждан Штатов здоровое питание является непозволительной роскошью.

Половину Америки к 2030 году может захватить ожирение

Ожирение, в свою очередь, может приветик к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету. Отмечается, что на данный момент порядка 40 процентов американцев имеют проблемы с «лишним» весом. Согласно данным Пентагона за сентябрь, армия США находится а первом месте по распространению ожирения среди военных.

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Автор: Анна Манц
#сша #ожирение

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