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10:56   30 Декабря 2019
Россия

Истребитель МиГ-35 оснастят новой кабиной

Истребитель МиГ-35 оснастят новой кабиной

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35, который получит новую кабину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

МиГ-35 обладает новыми двигателями с увеличенной тягой, также у него есть возможность дозаправляться топливом в полете и выполнять роль танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета.

На девяти точках внешней подвески машина может нести широкий спектр вооружений: ракеты класса «воздух — воздух», а также «воздух — поверхность», предназначенные для поражения наземных целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры.

В экспортной версии МиГ-35 изменена геометрия планера и обновлена система бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.

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Автор: Арсений Аскольский
#миг-35

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