Путин поздравил тренера по фигурному катанию Елену Чайковскую с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму заслеженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Елене Чайковской, которая отмечает 80-летний юбилей.

В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, глава государства назвал Елену Чайковскую профессионалом высочайшего класса, энергичным человеком, который увлечен любимым делом.

«Вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще, взрастили целую плеяду талантливых спортсменов — чемпионов Олимпийских игр, других престижных международных соревнований, — отметил Путин. — Своим творческим, востребованным трудом внесли огромный вклад в развитие победных традиций отечественной школы фигурного катания, в популяризацию этого красивого, зрелищного вида спорта».

Также президент пожелал Елене Чайковской здоровья и благополучия.