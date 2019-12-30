Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра «Современник» в Москве, передает ТАСС.

В данный момент Рыжаков возглавляет Центр имени Мейерхольда, в новую должность он вступит 4 января 2020 года, сообщает департамент культуры Москвы.

На протяжении 30 лет бессменным художественным руководителем «Современника» являлась Галина Волчек, которая скончалась от двустороннего воспаления легких в минувший четверг, 26 декабря, на 87-м году жизни. В театре она поставила более 30 спектаклей.

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 29 декабря рядом с могилами ее первого мужа, актера Евгения Евстигнеева, а также художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова и актера Леонида Броневого.