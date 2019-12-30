Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

ЦОДД предупредил водителей о приближающихся метели и гололеде в Москве

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК
Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Зариф 31 декабря полетит в Пекин после визита в Москву

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

Более 10 военных погибли при атаке талибов в Афганистане

10:49   30 Декабря 2019
Россия

Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра «Современник» в Москве

Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра «Современник» в Москве

Виктор Рыжаков назначен художественным руководителем театра «Современник» в Москве, передает ТАСС.

В данный момент Рыжаков возглавляет Центр имени Мейерхольда, в новую должность он вступит 4 января 2020 года, сообщает департамент культуры Москвы.

На протяжении 30 лет бессменным художественным руководителем «Современника» являлась Галина Волчек, которая скончалась от двустороннего воспаления легких в минувший четверг, 26 декабря, на 87-м году жизни. В театре она поставила более 30 спектаклей.

Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище 29 декабря рядом с могилами ее первого мужа, актера Евгения Евстигнеева, а также художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова и актера Леонида Броневого.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #театр современник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...