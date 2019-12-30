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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Крыму

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

Названа еще одна возможная причина авиакатастрофы в Алма-Ате

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10:30   30 Декабря 2019
Весь мир

Два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

Два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе

Два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе, сообщает издание New York Times.

Известно, что инцидент произошел около города Форт-Уэрт. Полиция пока никак не комментирует происшествие, но СМИ пишут, что неизвестный открыл стрельбу в церкви, его пытался остановить охранник, который погиб. Вторым убитым является сам преступник, который беспорядочно палил по людям без определенной цели.

Сообщается, что в результате стрельбы есть один пострадавший, его госпитализировали, состояние оценивается как критическое, он в любой момент может скончаться от полученных ранений, так как потерял много крови.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #техас #происшествия #стрельба #чп

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