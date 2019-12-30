Два человека погибли в результате стрельбы в церкви в Техасе, сообщает издание New York Times.

Известно, что инцидент произошел около города Форт-Уэрт. Полиция пока никак не комментирует происшествие, но СМИ пишут, что неизвестный открыл стрельбу в церкви, его пытался остановить охранник, который погиб. Вторым убитым является сам преступник, который беспорядочно палил по людям без определенной цели.

Сообщается, что в результате стрельбы есть один пострадавший, его госпитализировали, состояние оценивается как критическое, он в любой момент может скончаться от полученных ранений, так как потерял много крови.