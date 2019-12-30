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10:42   30 Декабря 2019
Россия

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы наиболее качественные

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы наиболее качественные

Специалисты Роскачества в преддверии Нового года рассказали россиянам о выборе и хранении рыбных консервов. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства 30 декабря.

При выборе продукта важно обратить внимание на упаковку и ее целостность. Не стоит брать консервы во вздутой или деформированной таре, а также если на ней появилась ржавчина. Необходимо обратить внимание на дату изготовления, условия хранения товара и соблюдаются ли эти условия в магазине.

Как пояснили в службе, наиболее вкусные консервы получаются из свежего сырья, а не замороженного. Например, хорошими могут быть товары, произведенные на Дальнем Востоке с июля по октябрь, то есть в период путины лососевых. Близость производства к месту лова также может служить гарантом качества.

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы наиболее качественные

Если при вскрытии на рыбе окажется белковый налет, прозрачные кристаллы или фиолетовые и черные пятна на поверхности банки, то не стоит пугаться  — это естественные процессы, утверждают в Роскачестве. Для человека данные недостатки не несут вреда, однако говорят о небезупречном соблюдении правил производства.

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Автор: Анна Манц
#рыба #роскачество #консервы

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