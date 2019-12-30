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 Бортовые самописцы с разбившегося в Казахстане самолета передали в МАК

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10:34   30 Декабря 2019
Россия

ОАК намерена производить более 200 самолетов в год

ОАК намерена производить более 200 самолетов в год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует производство более 200 самолетов в год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Большинство из низ будут гражданскими воздушными судами. По его словам, если снижается загрузка в одном сегменте, ОАК старается перегруппировать силы на другое направление, чтобы компенсировать это снижение.

Снижение ГОЗ компенсируется расширением производства гражданских самолетов, подчеркнул Слюсарь.

«Нам предстоит выйти на общие показатели по корпорации за 200 штук в год. Диверсификация дает нам возможность отвечать на современные вызовы», — подчеркнул глава ОАК.

По словам Слюсаря, за минувшие годы в воздух подняли четыре самолета — пассажирский МС-21, модернизированный Ту-160, легкий транспортник Ил-112В, а также тяжелый беспилотник «Охотник».

 

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Автор: Арсений Аскольский
#самолет #оак

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