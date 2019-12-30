Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров покидает должность спустя шесть лет

Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает должность спустя шесть лет, сообщает пресс-служба банка.

В сообщении Сбербанка указывается, что при участии Шарова удалось реализовать много проектов, в том числе стратегических. Заместитель председателя правления банка Андрей Попов поблагодарил Андрея Шарова за работу и пожелал успехов.

Как отмечает источник ТАСС, Шаров самостоятельно принял решение об уходе, так как хочет заниматься другим проектом в малом бизнесе. В чем конкретно будут заключаться рабочие обязанности вице-президента Сбербанка, пока неизвестно.

Шаров занял должность в 2014 году, за это время Сбербанк запустил около десяти программ по льготному кредитованию с господдержкой, которые были разработаны совместно с рядом федеральных министерств и ведомств.