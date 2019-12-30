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10:40   30 Декабря 2019
Весь мир

Турция отправила четыре самолета с боевиками на помощь террористам ПНС Ливии

Турция отправила четыре самолета с боевиками на помощь террористам ПНС Ливии

Подозрительное увеличение числа рейсов из Турции в Триполи удивило и насторожило боснийского микроблогера Алдина Абазовича, который прокомментировал на своей странице в Twitter сообщение о том, что из Стамбула в ливийскую столицу один за другим вылетели четыре самолета.

«Либо Триполи за одну ночь превратился в супер желанное туристическое направление, либо произошло нечто более зловещее. Первое кажется крайне маловероятным», — написал Абазович, слова которого в понедельник приводит Федеральное агентство новостей.

 

Напомним, столица Ливии – Триполи – контролируется террористическим Правительством национального согласия, которое возглавляет Файез Саррадж. Под прикрытием ПНС боевики занимаются похищением людей и работорговлей. Ранее Федеральное агентство новостей установило, что турецкие власти поддерживают ливийское ПНС, в обход действующего оружейного эмбарго ООН, поставляя бандформированиям вооружение и боеприпасы, а также переправляя туда из Сирии членов экстремистских группировок. Также обвинения в поддержке терроризма в адрес Турции высказал постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

Против террористов ПНС в Ливии действует Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В ходе продолжающейся с 2014 года антитеррористической операции «Достоинство» армия Хафтара освободила от вооруженных бандформирований большую часть страны.

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Автор: Александр Люблинский
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