Турция отправила четыре самолета с боевиками на помощь террористам ПНС Ливии

Подозрительное увеличение числа рейсов из Турции в Триполи удивило и насторожило боснийского микроблогера Алдина Абазовича, который прокомментировал на своей странице в Twitter сообщение о том, что из Стамбула в ливийскую столицу один за другим вылетели четыре самолета.

Either Tripoli became super tourist hot spot overnight, or something more sinister happening.. First seems highly unlikely.. #Libya pic.twitter.com/hkvVdEz0tr