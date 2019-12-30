Удовлетворенность россиян работой выросла в два раза за четыре года
Аналитический центр НИФИ провел социологическое исследование, чтобы узнать уровень удовлетворенности россиян своей работой. Результаты опубликовали 30 декабря.
«В 2019 году каждый четвертый работающий (25 процентов) доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким работать в своей организации», — указано в пресс-релизе.
Данный показатель вырос почти в два раза с 2016 года, когда он составлял 13 процентов. Так, причинами рекомендации работодателя стали: высокая оплата труда, стабильность организации, хороший коллектив и удобный график.
Вместе с тем, около 52 процентов респондентов указали, что им не нравится их работа. Отмечается, что доля «недовольных» снизилась с показателя 2016 года — 55 процентов. Неудовлетворительные оценки работодатель получил из-за маленькой заработной платы или задержки с выплатами, высокой рабочей нагрузки, переработок, плохих условий труда и неудобного графика.
Еще 19 процентов опрошенных отметили, что довольны своей работой, однако не стали бы ее рекомендовать.
Участниками опроса, проведенного в декабре 2019 года, стали 1,6 тысяч совершеннолетних россиян из 52 регионов России.