Многодетным родителям хотят помочь с открытием семейных детских садов, с таким предложением выступил российский сенатор, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По словам Кутепова, необходимо убрать лишние требования из санитарно-эпидемиологических правил и уточнить правила противопожарной безопасности, согласно которым сейчас власти закрывают такие детские сады в квартирах, находящихся не на первом этаже зданий. Свои рекомендации сенатор направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителям профильных ведомств.

Как отмечает Андрей Кутепов, многодетные родители сталкиваются с множеством проблем, что затормаживает развитие этой формы дошкольного образования. Именно поэтому систему нужно упрощать и делать доступнее, говорит он. Ряд требований Кутепов считает необоснованными и слишком жесткими, передает «Парламентская газета».

По мнению сенатора, в законодательстве нет таких понятий как семейные детские сады и другие формы дошкольного образования, поэтому к ним применяются те же требования, что и к обычным детсадам, что в корне неверно. В частности, много проблем возникает из-за требований противопожарной безопасности. Кутепов рассказывает, что это приводит к отказу в открытии семейных детских садов или их массовому закрытию, как это произошло в Татарстане.

Член Совфеда обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву для рассмотрения возможности уточнения правил и применения их к детским семейным садам. Кроме того, свои предложения Кутепов направил главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой, заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой и руководителю Роспотрбенадзора Анне Поповой.